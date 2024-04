Projeto Capacita Mulheres está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com a MaterDei, está promovendo o programa Capacita Mulheres, uma iniciativa que visa o fortalecimento da rede de atendimento à mulher em situação de violência. O objetivo da ação é capacitar profissionais e voluntários para promoverem um ambiente mais seguro e acolhedor para as mulheres em situação de vulnerabilidade.

(Imagem Ilustrativa de Ashley Piszek por Unsplash)

Módulos e prazos

Dividido em três módulos, o Capacita Mulheres oferece um amplo espaço para aprendizado e aprimoramento dos participantes. O próximo módulo está agendado para o dia 26 de abril, com inscrições abertas até as 19h do dia 25 de abril. Além disso, está prevista uma nova capacitação para o dia 24 de maio, ampliando as oportunidades de participação e engajamento na rede de atendimento. As inscrições devem ser feitas neste link.

Sobre o curso

Os participantes terão acesso a conteúdos essenciais para o trabalho de acolhimento e assistência, incluindo estratégias de identificação de situações de violência, dispositivos de notificação e encaminhamentos para casos específicos, e estratégias de articulação de rede para ações de prevenção e enfrentamento da violência contra as mulheres.

A modalidade do programa é on-line, facilitando a participação de profissionais de diferentes áreas e garantindo a continuidade das atividades mesmo em períodos de restrições ou distanciamento social.

Comprometimento

Essa iniciativa demonstra o compromisso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) da Prefeitura de Atibaia e da MaterDei em fortalecer a rede de apoio e proteção às mulheres, contribuindo para uma sociedade mais justa e solidária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia