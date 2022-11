“16 dias de ativismo”: Atividades gratuitas para mulheres acontecem em Atibaia

A campanha dos “16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres” é uma mobilização mundial que ocorre em mais de 160 países, no período de 16 dias, por meio de ações para conscientizar a população sobre a violência contra a mulher e divulgar os procedimentos legais para a violência de gênero. As atividades da campanha acontecem também em Atibaia, por meio de uma parceria da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS), e da ONG MaterDei, com ações voltadas ao público feminino.

(Imagem Ilustrativa: Miguel Bruna por Unsplash)

As atividades, gratuitas ao público, terão início com a intervenção teatral “A fome tem cor”, de Carolina Maria de Jesus, apresentada por Wanda Cavalvante. A apresentação poderá ser prestigiada em três datas e pontos da cidade: quarta-feira, 23 de novembro, às 13h, na UBS Portão (Rua Antônio da Cunha Leite, s/nº, Portão); quinta-feira (24), às 10h, no Centro de Formação e Capacitação Profissional I (Av. Imperial, nº 1185, Jardim Imperial); e no sábado (26), às 11h, na tenda do Café Dali (Rua José Lucas, nº 28, Centro).

Também no sábado (26), na tenda do Café Dali, acontece uma aula aberta de atividade física e movimentos coreografados, às 10h. Em seguida, às 10h30, o público poderá participar de uma atividade de dança do ventre.

Grupo Masculinidades

Para alguns homens, conversar sobre angústias ou quebrar o silêncio pode ser um problema. Pensando nisso, a SADS e a MaterDei criaram o Grupo Masculinidades, que, gratuitamente, promove conversas e reflexões sobre construção de relacionamentos saudáveis, auxiliando homens em relações mais amorosas e construtivas com toda a sociedade.

O grupo oferece um ambiente para acolhimento e escuta, além de realizar a troca de experiências e aprendizados promovendo diálogos sobre sexualidade, relações familiares, uso de álcool e drogas, bem como violências vivenciadas. Os encontros do grupo são mediados por psicólogos e para participar basta se inscrever pelo link https://forms.gle/3ZgAwTsByY1r3zoB9 e comparecer no dia e local marcados. Eles acontecem todas as sextas-feiras, das 17h30 às 19h30, na Praça Papa João Paulo II, nº 65, no Atibaia Jardim.

A Mater Dei é uma Organização Não Governamental com sede em Atibaia e que, atualmente, conta com uma parceria junto à Prefeitura/SADS, viabilizada após Chamamento Público, para prestação de serviços no município. A entidade trabalha desde 2000 em prol da transformação da sociedade, bem como no atendimento de mulheres e jovens, na garantia de direitos e na inserção social e profissional.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia