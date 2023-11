GCM atuará em parceria com o MP no enfrentamento à violência contra a mulher em Atibaia

A Prefeitura de Atibaia assinou o Termo de Parceria com o Ministério Público de São Paulo para a implantação do Projeto “Guardiã Maria da Penha” como política pública voltada à proteção de mulheres em situação de violência.

O programa do MP tem como foco prevenir e combater a violência física, psicológica, sexual, moral e patrimonial contra as mulheres. Para tanto, a parceria firmada pelo município com a Promotoria paulista vai viabilizar o monitoramento do cumprimento das normas que garantem a proteção das mulheres e a responsabilização dos autores de violência de gênero.

(Imagem: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na prática, a Guarda Civil Municipal será capacitada para adotar as providências pertinentes no caso de descumprimento de medidas protetivas, visando garantir a segurança da mulher vítima de violência doméstica.

Os casos de violência serão selecionados pelo Ministério Público e enviados para a GCM. As ocorrências são acompanhadas de cópias do Boletim de Ocorrência, decisão de medidas protetivas e mandado de intimação do agressor. Depois disso, as equipes da GCM fazem a primeira visita para as vítimas selecionadas, com realização de avaliação de risco, conforme o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, que é um instrumento legal criado pelo MP e pelo Poder Judiciário para identificar e nortear a assistência às vítimas de violência doméstica.

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, afirmou que essa parceria é um grande avanço para Atibaia. “Tratar de violência doméstica não é simples. Foi dado um passo muito importante, que garante o cumprimento das medidas protetivas para as mulheres vítimas de violência doméstica. A GCM fará o papel de acompanhamento e monitoramento, dando efetividade às medidas protetivas alcançadas pelo Ministério Público junto à Justiça. As mulheres passarão a ter mais segurança e a consagração da cidadania tão desejada por cada um de nós”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia