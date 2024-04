Bebê de um ano é salvo por policiais após cair em piscina e se afogar em Atibaia

Um bebê de um ano e dez meses foi salvo por policiais após cair em uma piscina e se afogar enquanto brincava em Atibaia, na tarde da última terça-feira (23).

De acordo com a Polícia Militar, o bebê estava brincando com outras crianças em uma casa na rua Aristídes Borghi, no bairro Jardim Alvinópolis, quando caiu na água.

(Imagem Ilustrativa de Lee Jeffs por Unsplash)

Os policiais foram acionados e, ao chegarem ao local, encontraram o menino inconsciente. Os agentes iniciaram os procedimentos de ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e o levaram para a Santa Casa.

Durante o caminho, as manobras de salvamento continuaram, a criança voltou a respirar e começou a chorar. O bebê foi atendido pelos médicos do hospital e ficou em observação.

Fonte: G1.globo.com