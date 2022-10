Adolescente de 14 anos morre após acidente envolvendo motorista bêbado em Jarinu

Um adolescente de 14 anos morreu após um acidente envolvendo um motorista bêbado na noite de sábado (15), na altura do quilômetro 78 da Rodovia Edgard Máximo Zamboto, em Jarinu (SP).

Rodovia Edgard Máximo Zambotto (Imagem: Reprodução/ Google Street View)

De acordo com o boletim de ocorrência, um carro bateu na traseira do veículo em que o adolescente estava, por volta das 23h50. Com o impacto da batida, o jovem foi arremessado para fora do veículo.

Ainda conforme o registro, um casal que estava no carro foi socorrido. O homem foi levado para a Santa Casa de Itatiba (SP), mas teve o estado de saúde agravado e, então, foi encaminhado ao Hospital São Vicente de Jundiaí (SP).

Já a mulher sofreu fraturas e foi levada ao hospital de Campo Limpo Paulista (SP) para atendimento com um ortopedista.

O adolescente, identificado como Emanuel Henrique Sales Bezerra, sofreu paradas cardíacas e morreu na Unidade Mista de Saúde Monsenhor Jacob Conti de Jarinu.

Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito se negou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez, como fala pastosa e vômito. Ele passou por exame de integridade física e permaneceu à disposição da Justiça por homicídio culposo na direção de veículo automotor.

Fonte: G1.globo.com