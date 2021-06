Homem é morto com mais de 20 tiros em Piracaia

Um homem de 34 anos foi morto com mais de 20 tiros no início da tarde de sábado (29), em Piracaia. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, por volta de 12h30 o homem estava na frente da própria casa no bairro Recanto dos Maias, quando um carro com seis pessoas passou efetuando os disparos.

Ainda segundo a polícia, vizinhos que ouviram os barulho dos disparos acionaram a PM. O resgate foi chamado, mas chegando na casa da vítima, foi constatado que o homem não resistiu aos múltiplos ferimentos e morreu no local.

Carro usado pelos criminosos foi encontrado em chamas (Foto: Divulgação/ PM)

O carro que foi utilizado pelos criminosos durante o tiroteio foi encontrado em chamas próximo ao bairro. A polícia está realizando uma varredura na cidade, junto com o Batalhão de Operações Especiais da Polícia (Baep), para encontrar os autores do crime.

O corpo do homem de 34 anos foi levado para o Instituto Médico Legal de Bragança Paulista. A polícia informou que a vítima tinha antecedentes criminais por roubo na capital paulistana. O caso será investigado pela Polícia Civil.

