Fundo Social de Atibaia é invadido e tem itens furtados

No último final de semana, a sede do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia, que fica na Av. São João, foi invadida e furtada. Os invasores levaram baterias dos carros oficiais e fiações. Um boletim de ocorrência foi registrado para investigação do caso.

Fundo Social de Atibaia (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O Fundo Social informa que essa situação acarretará em atraso nas entregas dos repasses e pede a paciência e a colaboração de todos neste momento, inclusive de pessoas que tenham visto algo suspeito no local e que possam fornecer informações que levem aos responsáveis pelo furto.

Segurança alimentar

O prédio do Departamento de Segurança Alimentar, que fica no Jardim Cerejeiras, também foi invadido e teve fiação furtada.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia