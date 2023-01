Polícia prende quadrilha de estelionatários que montou ‘call center’ para aplicar golpes

Um grupo de seis pessoas foi preso em flagrante suspeito de aplicar golpes em clientes de um banco em Atibaia (SP). A prisão aconteceu na última sexta-feira (20), mas o crime era praticado na cidade desde o ano passado.

O esquema organizado era formado por dois homens e quatro mulheres. Eles são de Guarulhos (SP) e se mudaram para a região bragantina em dezembro, quando alugaram uma casa em um condomínio.

Caso foi registrado na delegacia em Atibaia (Foto: Prefeitura de Atibaia/ Divulgação)

De acordo com a Polícia Civil, um ‘call center’ foi montado na residência para a operação criminosa. Os envolvidos disparavam mensagens falsas para o celular de clientes de um banco informando que uma compra via cartão de crédito havia sido identificada em um estabelecimento comercial.

A mensagem dizia que, caso o dono do cartão não reconhecesse a compra, deveria fazer uma ligação para um número de telefone. Preocupados, os clientes ligavam, a chamada caía nesse ‘call center’ e um dos criminosos atendia para dar sequência ao golpe.

Durante a conversa entre o cliente e o grupo, as vítimas acabavam passando informações e senhas do banco, o que abria aos suspeitos o caminho para transferências bancárias.

Na maioria dos casos, o grupo zerava a conta dos clientes do banco. De acordo com a Polícia Civil, as investigações foram iniciadas há meses e, na última sexta-feira, foi realizado um mandado de busca e apreensão no endereço onde os criminosos atuavam.

“Apreendemos também seis notebooks, celulares e até um equipamento de som que era usado para ajudar na simulação do call center. Ele emitia sons de pessoas conversando no fundo e fazia com que as vítimas fosse induzidas ao erro e acreditassem que tudo era real”, explica o delegado Hermes Jun Nakashima.

Os suspeitos foram presos em flagrante por estelionato e associação criminosa. No sábado (21), uma audiência de custódia foi realizada e a prisão foi convertida em preventiva.

Segundo a Polícia, as investigações continuam para identificar se há mais pessoas envolvidas.

Fonte: G1.globo.com