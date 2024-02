Um homem de 33 anos morreu após ser alvejado por diversos tiros de arma de fogo na manhã desta quarta-feira (28), no bairro Vale das Flores, em Atibaia (SP).

De acordo com as informações do boletim de ocorrência, o crime aconteceu por volta das 11h10, na Rua Carmelino Bertolino.

Homem morre após ser alvejado por diversos tiros dentro de carro em Atibaia (Foto: Divulgação)

Segundo a Polícia Civil, a vítima estava dentro de um carro, quando criminosos chegaram em outro carro, se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo.

Consta no boletim de ocorrência que a vítima Evanio Da Rocha Zimmerer ainda conseguiu engatar a marcha à ré e andar com o carro alguns metros, antes de colidir com uma casa na rua. O homem morreu no interior do veículo.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, os autores dos disparos estavam em um veículo branco, que foi localizado abandonado na Estrada dos Pires, próximo à Rodovia Dom Pedro I. A Polícia informou que os suspeitos retiraram a placa do automóvel.

O caso foi registrado como homicídio na delegacia de Atibaia e o caso é investigado pela Polícia Civil. Ninguém foi preso.

Fonte: G1.globo.com