Homem suspeito de matar garçom que reagiu a assalto em Bragança Paulista é preso

Um homem suspeito de participar do assalto que resultou na morte de um garçom de 30 anos na frente de um bar no Lago do Taboão, em Bragança Paulista, foi preso na manhã desta quinta-feira (22), em Bom Jesus dos Perdões.

De acordo com a Polícia Civil, o rapaz foi preso em sua casa, localizada na Vila Operária, após ser identificado por uma investigação realizada pelos agentes.

No local, os policiais identificaram o suspeito, que era procurado por um condenação de roubo, com 10 anos de prisão para cumprir. Ele confessou o crime e ainda indicou a participação de outra pessoa, que está sendo procurada.

Delegacia de Investigações Gerais Bragança Paulista (Imagem: Reprodução/ Google Street View)

O homem foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Bragança Paulista, onde permaneceu à disposição da Justiça. O caso segue em investigação.

Relembre o caso

O homicídio aconteceu por volta das 4h de terça-feira (20), na frente de um bar que fica na Avenida Alpheu Grimello, no Lago do Taboão, em Bragança Paulista.

A vítima, um garçom de 30 anos, estava de folga com alguns amigos no estabelecimento. O grupo estava dentro de um veículo de passeio e foi abordado por dois homens armados e encapuzados, que se passaram por clientes.

Imagens de câmeras de segurança mostram que os criminosos agarraram o dono do veículo e o garçom reagiu à abordagem. Ele e um dos bandidos entraram em luta corporal e permaneceram no chão por alguns momentos até que um dos suspeitos atirou contra a vítima. Na sequência, tomaram o carro e fugiram em direção à Rodovia Fernão Dias.

O homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caso foi registrado como latrocínio e é investigado na delegacia de Bragança Paulista.

Fonte: G1.globo.com