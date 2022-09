Dois veículos se envolveram em um acidente na tarde de sexta-feira (2), durante uma perseguição policial em Joanópolis (SP). Segundo a Polícia Militar, um dos veículos estava fugindo das viaturas.

Perseguição policial termina em acidente entre dois veículos em Joanópolis (Foto: Divulgação/PM)

De acordo com a PM, durante patrulhamento na cidade as equipes realizaram uma tentativa de abordagem de um veículo ocupado por dois homens, mas o motorista ignorou o sinal de parada e tentou fugir da abordagem.

Durante a perseguição policial, um dos ocupantes chegou a arremessar uma mochila com dois revólveres para fora do veículo e momentos depois o carro colidiu com outro veículo na rua Capitão Antônio Almeida, em frente a rodoviária da cidade. Ninguém se feriu.

Após a colisão, os dois homens fugiram, mas um deles foi alcançado pela polícia. Com ele, foram encontrados seis documentos falsos.

O homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo e falsidade ideológica. A ocorrência foi registrada na Delegacia da Joanópolis, que investiga o caso.

