Homem de 59 anos é morto a tiros dentro de casa em Bragança Paulista

Um homem de 59 anos morreu após ser baleado dentro de casa na noite deste domingo (29), em Bragança Paulista, no interior de São Paulo. Ninguém foi preso.

De acordo com a Polícia Militar, o crime aconteceu por volta das 19h30 na avenida dos Imigrantes, que fica no bairro Jardim da Fraternidade. A vítima foi identificada como Elias Augusto Alves.

Delegacia Seccional de Bragança Paulista, SP (Foto: Reprodução / Google Street View)

Equipes da PM foram acionadas para atender a ocorrência e foram até o local, onde uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentava reanimar o homem.

Apesar das tentativas, ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. A vítima foi atingida por três disparos: um no queixo, um no tórax e outro no braço esquerdo.

Assim que a morte foi confirmada, o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para a realização de exames necroscópicos.

Cena do crime

Os policiais fizeram buscas no imóvel e não encontraram nenhum objetivo relacionado ao crime, como por exemplo munições deflagradas. Apenas marcas de sangue foram encontradas.

Segundo a Polícia Civil, duas testemunhas relataram que viram a vítima momentos antes do crime e que, pouco tempo depois, escutaram o barulho dos tiros. Quando foram até o imóvel, o homem já estava ferido e inconsciente.

O caso foi registrado como homicídio doloso na delegacia de Bragança Paulista, que investiga o caso e procura o autor do assassinato.

