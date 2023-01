Atibaia recebe helicóptero para base aérea da Polícia Rodoviária Federal no município

Atibaia viveu um momento histórico na última quinta-feira de 2022, dia 29 de dezembro, quando a cidade recebeu um helicóptero para a base aérea da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no município. A aeronave modelo AW119Kx Koala é o primeiro helicóptero da PRF no Estado, reforçará o patrulhamento das rodovias federais em território paulista e também será disponibilizada para forças policiais de toda a região, ficando sediada no hangar da PRF no Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira, espaço reformado pela Prefeitura e cedido à corporação para ser utilizado como base de apoio aéreo para operações no Estado de São Paulo.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A aeronave fabricada nos EUA tem capacidade para transportar até oito pessoas e é equipada com tecnologia e recursos modernos e, por isso, poderá ser utilizada em diversas ocorrências, não apenas envolvendo questões de Segurança Pública, mas também em combates a incêndios e ainda no atendimento aeromédico, como no resgate de vítimas de acidentes graves de trânsito, por exemplo.

O inspetor e superintendente da PRF no Estado, Fernando Miranda, destacou a importância da chegada da aeronave para o atendimento das demandas no território paulista. “Dotada de moderno sistema de navegação, a aeronave é uma ferramenta importante para voos nas mais diversas condições climáticas, oferecendo apoio rápido e eficiente para as demandas da sociedade, uma vez que no Estado de São Paulo estão algumas das rodovias federais mais importantes do país”, afirmou.

O hangar da Polícia Rodoviária Federal no Aeródromo Municipal foi reformado pela Prefeitura antes de ser cedido à PRF e conta com as especificidades exigidas para atender às necessidades do grupamento aéreo da corporação, por isso serve de base de apoio para a realização de operações aéreas no Estado. O acordo de cooperação técnica firmado entre a Prefeitura e a PRF foi assinado em janeiro de 2021, com prazo de vigência de 60 meses, podendo ser prorrogado mediante assinatura de aditivo ou edição de um novo acordo.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia