Homem é preso após esfaquear outro homem em casa noturna de Bragança Paulista

Um homem foi preso em flagrante suspeito de esfaquear outro homem em uma casa noturna em Bragança Paulista, na madrugada de sábado (6). Segundo o Boletim de Ocorrência, os dois homens estavam na casa noturna, localizada próxima à Avenida dos Imigrantes, quando o autor do crime acusou o outro de estar “dando em cima” de sua acompanhante e eles começaram a discutir.

Faca utilizada em tentativa de homicídio em Bragança Paulista (Foto: Divulgação/ Polícia Civil)

Segundo o BO, o autor do crime é Juarez Graciano de Lima Neto, de 30 anos. Ele teria sacado uma faca do tipo punhal e atacado o outro homem, chamado Rafael Burgaris da Silva, de 23 anos. A vítima foi ferida no torax, na barriga e em uma das pernas.

A vítima foi socorrida em estado grave pelo SAMU e levada ao Hospital Universitário São Francisco. O autor das facadas foi preso pela Polícia Militar e levado ao plantão policial, onde foi preso em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio.

A faca utilizada no crime foi encontrada dentro do carro de Juarez e foi apreendida pelas autoridades.

A reportagem não conseguiu contato com a defesa do homem preso.

Fonte: G1.globo.com