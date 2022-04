Operação da Receita Federal e Anac apreende oito aeronaves em Bragança Paulista

A Receita Federal e a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) apreenderam oito aeronaves em uma operação em Bragança Paulista nesta quinta-feira (28).

Cada um dos aviões está avaliado em R$ 100 mil e a suspeita é de que fossem ser usados em atividades criminosas. A empresa responsável nega qualquer irregularidade (leia mais abaixo).

De acordo com a Receita Federal, as aeronaves apreendidas foram importadas sem a certificação de aeronavegabilidade para exportação do país de origem. Sem esse certificado, não poderiam ser importadas e regularizadas para voo no Brasil.

A suspeita é de que, como não tinham certificação e não poderiam fazer voos de forma legal, as aeronaves fossem ser usadas em atividades criminosas, como como transporte de drogas e contrabando ou garimpo ilegal.

O valor total dos aviões é de R$ 800 mil. Após os trâmites legais eles devem ser destruídos, já que não podem ser regularizadas.

O que diz a empresa

Em nota, a R4 Aviação, responsável pelas aeronaves, informou que atua legalmente, que e que todos os aviões estão regulares.

“Todas as aeronaves foram importadas de forma 100% legal, toda a documentação foi apresentada para os fiscais e não existe nada de errado. Esse documento que a ANAC está cobrando (Export-Certificate), só serve para aeronaves que estejam em perfeitas condições de voo”, afirma a empresa.

No comunicado a corporação ressalta ainda que para fazer a venda de peças, é necessária a avaliação de uma oficina homologada pela ANAC.

“As peças que foram danificadas, serão destruídas. No mundo existem inúmeras empresas que fazem esse tipo de negócio, não existe crime algum nesse tipo de comércio. A alegação de que as aeronaves seriam utilizadas para atividades ilícitas não corresponde com a realidade. Somos uma empresa séria, atuando há mais de 30 anos neste mercado.”, finaliza o comunicado.

