Suspeito de armazenar conteúdo de abuso sexual de crianças e adolescentes é preso em Bragança

A Polícia Federal de Campinas (SP) prendeu em flagrante um homem de 48 anos por posse de arquivos com conteúdo de abuso sexual infantojuvenil na zona rural de Bragança Paulista (SP) na manhã desta terça-feira (20).

A ação faz parte da Operação “Escudo da Inocência”, que tem o objetivo de combater os crimes de armazenamento e compartilhamento de materiais relacionados ao abuso sexual infantojuvenil.

Polícia Federal prende homem suspeito de armazenar conteúdo com abuso sexual infantojuvenil na zona rural de Bragança Paulista (Foto: Polícia Federal de Campinas)

Entenda mais detalhes sobre a operação:

De acordo com a PF, a investigação começou a partir de análises e rastreamento de material com conteúdo sexual infantil produzido “potencialmente na região de Campinas”.

Nesta manhã, os policiais deram continuidade à operação e cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela 1ª Vara Federal de Bragança Paulista.

Investigação:

No celular do homem investigado, foram encontrados vestígios dos crimes sexuais cometidos. Armazenar material que contenha cena de sexo explícito ou conteúdo pornográfico envolvendo crianças e adolescentes é considerado crime hediondo, sem possibilidade de fiança.

O suspeito detido e o material apreendido foram conduzidos para a Delegacia da Polícia Federal em Campinas.

Se condenado, o homem pode responder pelos crimes de posse e compartilhamento de arquivos com conteúdo pornográfico infanto-juvenil, com pena mínima de quatro anos de prisão.

Outras prisões

Em janeiro, os policiais federais prenderam um professor do ensino público fundamental e coordenador pedagógico de várias escolas por posse de conteúdo ilícito relacionado a crianças e adolescentes.

O professor mora no bairro Jardim Lisa e tem 48 anos. Na época, além do docente, um morador de 57 anos de São João da Boa Vista (SP) também foi preso com 900 arquivos de exploração sexual infantil.

Segundo a PF, as investigações também constataram, além da posse e compartilhamento dos arquivos, “indícios” de possível abuso sexual infanto-juvenil por parte do investigado que mora em Vargem Grande do Sul (SP).

O suspeito tem 28 anos. Ele não foi preso porque não houve, ainda, identificação da vítima e nem conteúdo explícito encontrado na casa dele.

Todo o material apreendido e os detidos foram encaminhados à Delegacia da Polícia Federal na metrópole. Os suspeitos respondem por estupro de vulnerável e produção, armazenamento e divulgação de material ilícito envolvendo crianças e adolescentes.

Fonte: G1.globo.com