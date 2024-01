Polícia Civil apreende mais de 10 kg de drogas em operação contra o tráfico em Atibaia

Uma operação da Polícia Civil contra o tráfico apreendeu mais de 10 kg de drogas na manhã desta segunda-feira (22) em Atibaia (SP).Um adolescente foi apreendido e um homem foi preso.

As apreensões aconteceram durante cumprimento de mandado de busca e apreensão em um apartamento no Conjunto Habitacional Jeronimo I, no Caetetuba, após investigações realizadas pelo Setor de Investigações Gerais de Atibaia.

Apreensão Atibaia (Foto: Polícia Civil)

Foram apreendidos tijolos de maconha, porções de crack, de cocaína, além de materiais usados para o tráfico. Confira o balanço abaixo:

12 tijolos de maconha (8,2 kg);

203 porções de maconha (325 gramas);

412 porções de crack (237 gramas);

1230 porções lacradas de cocaína (1,3 kg);

10 pinos de cocaína (10 gramas);

Duas balanças;

Dois celulares;

Um caderno de anotações;

Uma faca;

Centenas de embalagens diversas;

Centenas de adesivos “Pablo Escobar”.

Um adolescente e um homem foram conduzidos à delegacia, onde a ocorrência era registrada no fim da manhã desta segunda.

