Muralha Digital e COI ajudam GCM a frustrar dois crimes em menos de uma hora em Atibaia

Na última quinta-feira (1º de setembro), a Muralha Digital e o Centro de Operações de Inteligência (COI), com o sistema de monitoramento nas vias da cidade, ajudaram a Guarda Civil Municipal (GCM) a frustrar dois crimes em Atibaia em menos de uma hora. Uma motocicleta furtada no Alvinópolis e um veículo roubado em Piracaia foram recuperados pela GCM e devolvidos às respectivas vítimas, enquanto os autores desses crimes foram identificados e levados à Delegacia de Polícia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Por volta de 18h50 da quinta-feira (1º), ao furtar uma motocicleta no bairro Alvinópolis, o criminoso foi flagrado pelos sistemas da Muralha Digital e do COI, que revelou o bairro Jardim Estância Brasil como destino escolhido para a fuga. Diante dessa informação, além das características do criminoso e da motocicleta, as equipes da GCM se dirigiram para o bairro e localizaram um indivíduo suspeito.

Durante a abordagem, as equipes encontraram com ele um capacete e as chaves de uma motocicleta. Questionado, o suspeito acabou revelando que havia escondido a motocicleta objeto do furto em um terreno baldio próximo. Após as equipes se dirigirem ao local indicado por ele, encontraram a motocicleta escondida em um matagal. Tanto o criminoso – um menor infrator – quanto a motocicleta foram conduzidos para a Delegacia, para apreciação da autoridade policial. A motocicleta foi devolvida à vítima e o menor infrator entregue aos seus responsáveis.

Ainda na quinta-feira (1º), por volta das 19h20, ou seja, minutos após a primeira ocorrência, durante ação de patrulhamento preventivo nas proximidades da área central de Atibaia, uma equipe das Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) da GCM recebeu, do COI, informação sobre a entrada na cidade de um veículo que constava como produto de roubo no município vizinho de Piracaia.

A equipe seguiu em direção à entrada da cidade e, no bairro Jd. Morumbi, conseguiu localizar o veículo estacionado com um ocupante que apresentava semelhança com as características informadas pela vítima sobre os criminosos. Após abordagem, o suspeito, de 19 anos, foi identificado. Em buscas no entorno, a equipe ROMU ainda avistou um residencial com o portão aberto e com um indivíduo em seu interior, em atitude suspeita e cujas características novamente coincidiam com as informadas sobre os assaltantes. O suspeito, de 17 anos, também foi abordado e identificado.

Em seguida, durante busca veicular a equipe ROMU não localizou qualquer item ilícito, porém, como o automóvel se tratava de produto de flagrante delito, foram dadas voz de prisão ao indivíduo maior de idade e de apreensão ao menor de idade, sendo ambos conduzidos à Delegacia de Polícia.

Na Delegacia, a vítima reconheceu os indivíduos capturados pela GCM como autores do roubo de seu veículo e então descreveu em detalhes toda a ação dos assaltantes para as autoridades: os dois criminosos contrataram uma corrida de táxi de Piracaia até Atibaia, no entanto, na altura do bairro Batatuba, anunciaram o assalto. O menor infrator, sentado no banco de trás do veículo, aplicou uma “gravata” para imobilizar a vítima enquanto alegava que ele e seu comparsa estariam armados. Nesse momento, a vítima quase perdeu o controle do veículo, mas, na sequência, conseguiu estacioná-lo para desembarcar. O menor infrator então assumiu a direção do veículo e a dupla fugiu até ter seus planos frustrados pelas forças de segurança pública de Atibaia, por meio da Muralha Digital, do COI e do Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública – GGI Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia