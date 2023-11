Resposta sobre show do RBD levanta suspeita, e mulher é presa com 2 kg de crack na Fernão Dias

Uma mulher de 28 anos foi presa na tarde desta segunda-feira (13) após ser flagrada com cerca de 2 kg de crack em um ônibus na Fernão Dias em Atibaia (SP).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, ao ser abordada, a mulher disse que tinha ido a São Paulo para ver um show da banda RBD, mas não soube dizer onde aconteceu o show e o valor do ingresso, o que levantou a suspeita.

Falsa fã da banda RBD é presa com dois tijolos de crack dentro de ônibus em Atibaia (Foto: Divulgação/ PRF)

A PRF explicou que o ônibus fazia a linha da cidade de São Paulo até Guanambi, na Bahia. Na fiscalização, os agentes encontraram uma sacola com os dois tijolos de crack, protegidos por uma blusa de moletom rosa, no bagageiro do veículo.

Nenhum passageiro assumiu a posse da sacola e da blusa. Em entrevista com os passageiros, a resposta de uma mulher de 28 anos chamou a atenção dos policiais.

Ela disse que foi a São Paulo no dia anterior para assistir ao show da banda ‘RBD’. Porém, ela não soube informar o local do evento, não tinha fotos no celular e não sabia o valor do ingresso.

Em consulta aos sistemas criminais, a equipe verificou que ela possuía antecedentes criminais por tráfico de drogas em Minas Gerais. Ainda segundo a PRF, imagens das câmeras do ônibus e do local de embarque da passageira, mostraram a mulher carregando a sacola que foi encontrada com a droga.

A ocorrência foi registrada na delegacia de Atibaia, onde a mulher foi presa por tráfico interestadual de entorpecentes. Os dois tijolos de crack – que contabilizaram 2 quilos – foram apreendidos.

