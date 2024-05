Atibaia inicia vacinação contra dengue para faixa etária de 10 e 11 anos

Começa nesta terça-feira, 7 de maio, a vacinação contra dengue em Atibaia. Inicialmente, serão vacinadas crianças de 10 e 11 anos contra a doença que está se espalhando de forma acentuada pelo país desde o início de 2024. A imunização no município acontece em todas as unidades de saúde com sala de vacina. É necessário que a criança esteja acompanhada e portando cartão SUS, CPF e caderneta de vacinas.

Vacina segura e eficaz

A vacina tetravalente atenuada contra dengue, recentemente introduzida no Sistema Único de Saúde (SUS), é considerada segura e eficaz na prevenção da doença. O esquema vacinal é de duas doses, com intervalo de três meses entre as doses. Após a infecção pelo vírus da dengue, é recomendado aguardar seis meses para o início do esquema vacinal.

Ações de controle e prevenção

A dengue é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, que pode progredir para quadros graves. A melhor forma de se prevenir é a eliminação dos criadouros do mosquito, ou seja, locais com água acumulada que possibilitam a sua reprodução. A incorporação da vacina no SUS é uma medida adicional, que, em conjunto com as demais ações de controle e prevenção, irá contribuir para a redução da incidência, hospitalização e mortes pela doença no Brasil.

Aumento de casos

De 1º de janeiro até 3 de maio, Atibaia registrou 4.498 casos e 1 morte confirmada por dengue. Em março, a Prefeitura de Atibaia decretou situação de emergência em saúde pública devido à epidemia de dengue e vem realizando uma série de ações de prevenção e de combate ao mosquito Aedes aegypti, como mutirões casa a casa, limpeza de terrenos, atividades nas escolas e conscientização dos moradores.

Atendimento especializado

A Administração Municipal também colocou em funcionamento o Centro de Atendimento de Dengue (CAD), com atendimento 24 horas por dia nas dependências da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), localizada na Rua Iracema, nº 113, Jardim Cerejeiras. Quem estiver com sintomas de dengue também pode procurar a unidade de saúde mais próxima da residência em seu horário de funcionamento normal, porém na UPA há um fluxo específico para a dengue e profissionais de saúde exclusivos para tratar da doença.

Público-alvo

A vacina contra dengue está indicada para a faixa etária de 10 a 14 anos, 11 meses e 29 dias, independentemente de infecção prévia por dengue (soropositivos e soronegativos). Mas, como a primeira remessa a chegar em Atibaia foi de 2.467 doses e não atinge todo o público-alvo, a campanha começará com as crianças de 10 e 11 anos, conforme decisão conjunta do Ministério da Saúde, do Conselho Nacional de Secretários de Saúde e do Conselho Nacional de Secretarias municipais de Saúde.

Confira as unidades e os horários da vacinação em Atibaia:

UBS Santa Clara – 8h30 às 15h30

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952 / (11) 4402-3283 / (11) 4402-3276 (farmácia)

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso – 8h às 16h30

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4414-1350 / (11) 4412-8412

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini – 8h às 18h30

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá – 8h às 15h30

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo – 8h às 15h30

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

UBS Portão – Majuca Macedo – 8h às 16h30

R. Antonio da Cunha Leite, 2.005 B – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges – 8h às 15h30

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro – 8h30 às 15h

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337 / (11) 4416-1420

USF Boa Vista – Carmelina Silveira Cintra – 8h às 15h30

Estr. Municipal Juca Sanches, s/n, Centro Rural – Boa Vista

(11) 4494-8170

USF Cachoeira – José Francisco Faria

Segunda-feira – 9h às 15h30

Terça a Quinta – 7h às 15h30

Sexta-feira – 7h às 14h

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781 / (11) 9.8387-7730

USF Cerejeiras – Pedro Maturana – 8h às 16h

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4413-2929 / (11) 4418-2065 (farmácia)

USF Itapetinga – 8h30 às 15h30

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / (11) 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery – 9h às 18h30

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811 / (11) 4418-2067

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Segunda a Quinta – 8h às 15h30

Sexta-feira – 8h às 12h

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José – 8h às 15h30

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia