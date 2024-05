2ª Expo Industrial e de Serviços de Atibaia está com inscrições abertas para expositores

A 2ª Expo Industrial e de Serviços de Atibaia já está com data marcada: vai acontecer de 27 a 29 de junho, no Parque Municipal Edmundo Zanoni (Av. Horácio Netto, nº 1030, Vila Loanda), buscando conectar e promover as empresas do município. Nesta 2ª edição, a Expo terá exposição de empresas do setor de serviços, ampliando a conexão e a geração de negócios locais.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Inscrição

Interessados em participar como expositores precisam realizar a inscrição gratuita neste link. A participação será confirmada pela Prefeitura e cada empresa poderá contribuir com a ação Expo Solidariedade, fazendo a doação de uma cesta básica de alimentos não perecíveis, que serão encaminhados ao Fundo Social de Solidariedade para doação.

A 1ª edição, realizada em novembro, contou com a participação de mais de 600 empresas e envolveu mais de 20 cidades. Houve 150 indústrias inscritas naquela oportunidade e que puderam realizar novos negócios, sinergia profissional e contato entre lideranças executivas, com chance de networking entre empresários.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia