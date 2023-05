Seguem abertas em Atibaia inscrições para Festival de Inverno e seleção de exposições

Continuam abertas em Atibaia as inscrições para propostas de apresentações no Festival de Inverno 2023 e também para seleção de exposições a serem realizadas no Centro Cultural André Carneiro (Rua José Lucas, 28 – Centro).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Festival de Inverno

As inscrições vão até o dia 2 de junho, às 16h. O evento está previsto para acontecer entre julho e agosto, e os interessados podem se candidatar gratuitamente pelo link https://atibaia.1doc.com.br/atendimento .

De acordo com a Secretaria Municipal de Cultura, serão selecionadas dez propostas, distribuídas entre os seguintes segmentos: duas apresentações teatrais; duas circenses; duas musicais; duas apresentações de dança e duas exibições audiovisuais. Não serão aceitas inscrições fora do prazo e a relação de documentos necessários e as especificações técnicas do material a ser apresentado constam no EDITAL.

Buscando democratizar o acesso à cultura e valorizar coletivos, artistas e produtores locais, o Festival de Inverno 2023 manterá a diversidade que marcou as edições anteriores, associando arte, cultura, gastronomia e turismo em dias de festa.

Centro Cultural André Carneiro (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Exposições no Centro Cultural André Carneiro

A Prefeitura de Atibaia publicou edital para seleção de exposições a serem realizadas no Centro Cultural André Carneiro nos anos de 2023 e 2024. Serão escolhidos cinco projetos, que poderão ser de exposições individuais, coletivas ou curatoriais, abrangendo todas as linguagens das Artes Visuais.

As inscrições são gratuitas e ficarão abertas até as 16h do dia 23 de junho, devendo ser feitas exclusivamente por meio eletrônico através do protocolo digital de documentos no endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento , seguindo os passos conforme o edital AQUI.

O objetivo da Secretaria Municipal de Cultura é promover as Artes Visuais em Atibaia e em toda a região através de exposições que ofereçam elementos reflexivos capazes de dialogar com a cultura local e com o grande espectro da arte contemporânea nacional, produzindo intercâmbio de ideias, experimentos e ações para fomentar o campo das Artes.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia