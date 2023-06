Vista da Pedra Grande, cartão-postal de Atibaia,está em exposição da Câmara

A vista panorâmica do alto da Pedra Grande, em foto de Geder Abrahão, integra a exposição da Câmara de Atibaia, aberta em parceria com o Clube Atibaiense de Fotografia. É a mostra de nº 111 do CAF, com o título “Nossa Atibaia – 358 Anos”, comemorando o aniversário da cidade.

Vista da Pedra Grande (Foto: Geder Abrahão)

Pela Câmara, participam o Departamento de Comunicação e a Divisão de Assuntos Legislativos/Escola Legislativa.

A dirigente do Clube Kathya Silva coordenou a montagem da exposição e Lilian Vogel escreveu o texto de apresentação. A mostra estará aberta até o final de junho no prédio do Legislativo, que fica na avenida Nove de Julho, 265, centro.

Fonte: Departamento de Comunicação da Câmara Municipal da Estância de Atibaia