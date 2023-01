Exposição fotográfica “Janelas da Vida” pode ser vista na Câmara de Atibaia

A Câmara de Atibaia abriu a primeira exposição fotográfica do ano, “Janelas da Vida”, com imagens produzidas por Kathya Silva. Pode ser visitada no hall de entrada para o plenário, de 9h às 17h até 28 de fevereiro. O prédio do Legislativo fica na avenida Nove de Julho, 265, centro.

(Foto: Divulgação)

As fotos reunidas na Câmara são registros de janelas, modernas e antigas, nas cidades de Atibaia, Bragança Paulista, São Paulo e Buenos Aires. Técnica em Processos Fotográficos, formada pelo Senac em 2010, atualmente cursando Fotografia na UNIFAAT, Kathya se destacou em Atibaia como integrante do Clube Atibaiense de Fotografia (CAF), onde começou há 18 anos, desses 14 na coordenação.

Ela realizou as exposições individuais “Natureza Morta – Uma Outra Vida”, em 2010, no Espaço Revelar; “Abstrações da Natureza”, 2019, na Câmara de Atibaia; e “Natureza Secreta”, em 2020, na UNIFAAT.

Quanto a exposições coletivas, a fotógrafa participou em 75 do CAF, no período entre 2004 e 2022; na mostra “A Essência do Feminino”, no Centro de Convenções Victor Brecheret (2018); “Da Gente”, no Centro Cultural André Carneiro (2018); “13 Fotógrafas”, na Incubadora de Artistas (2014); e “Exposição BIT”, também na Incubadora (2015).

“Sou absolutamente apaixonada pela fotografia em todos os seus aspectos, como forma de expressão””, afirmou Kathya Silva.

As exposições da Câmara contam com a boa vontade e a disposição dos artistas, sem qualquer custo extra para a instituição. Os estudantes interessados podem solicitar certificados de horas complementares.

A responsabilidade pela iniciativa é do Departamento de Comunicação e da Escola Legislativa de Atibaia (ELA), com respaldo da presidência da Câmara.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia