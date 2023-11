Mostra de Artes Integradas Rota das Artes acontece neste domingo (26)

Neste domingo, 26, a partir das 16h, acontece a Mostra de Artes Integradas Rota das Artes, encerramento onde são apresentados ao público o resultado dos trabalhos produzidos pelos alunos do projeto ao longo do ano. Neste ano, o evento gratuito conta com exposição de artes visuais e artesanato, além de outras apresentações e acontece no Galpão Busca Vida, que fica na Estrada da Serrinha, km, no bairro Serrinha.

(Foto: Shel Almeida / Divulgação)

Este ano, o Rota das Artes ampliou sua rede de parcerias e realizou oficinas de iniciação às artes em quatro diferentes escolas da rede pública de Bragança Paulista – Escola Estadual Prof. Paulo Silva, Escola Estadual Prof. Maria José Moraes Salles, Escola Municipal Prof. Yvette Apparecida Mucci e Escola Municipal João Rissardi Junior.

Também participam da Mostra, jovens estudantes do ensino médio da Escola Estadual Prof. Bruno Florenzano e o grupo mais antigo do projeto Rota das Artes. Estes grupos puderam aperfeiçoar e aprofundar as práticas em artesanato e música, em espaços culturais locais, como o Casarão 2 Irmãos e o ateliê Siriema e João de Barro.

Os artistas educadores, responsáveis pela formação de crianças, jovens e adultos são: Bia Raposo (artes visuais); Thaissa Gomöry (teatro), Serginho Batera e Quique Brown (música); Victor Brittes (audiovisual); Zezé Daidone (mosaico); Rafaela Rossi (cerâmica) e Cristina Raposo (costura criativa).

(Imagem: Divulgação)

O Rota das Artes Serrinha é um projeto cultural de iniciação às artes que acontece em Bragança Paulista desde 2016 e é patrocinado pela Busca Vida. Para fazer parte, fique atento à programação do Edith Cultura.

Fonte: Shel Almeida / Jornalista, Ass. de Imprensa, Agente Cultural, Fotógrafa