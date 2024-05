Etec Atibaia: inscrições para o Vestibulinho 2º semestre 2024 se encerram no dia 9

Encerram-se no próximo dia 9 de maio as inscrições para o Vestibulinho 2º semestre 2024 das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs). A Etec Prof. Carmine Biagio Tundisi, em Atibaia, está localizada no Jardim Cerejeiras e oferece diversas opções de cursos técnicos gratuitos nas modalidades presencial e à distância.

ETEC Prof. Carmine Biagio Tundisi – Atibaia (Foto: Reprodução/Facebook)

Inscrições

As inscrições vão até as 15h do dia 9, exclusivamente pelo site www.vestibulinhoetec.com.br . O valor da taxa de inscrição é de R$ 40 e o Manual do Candidato disponível na página do processo seletivo traz mais informações sobre pré-requisitos, funcionamento das modalidades, cronograma do processo seletivo, realização do exame, Sistema de Pontuação Diferenciada, entre outros detalhes do vestibulinho.

Cursos

Na modalidade presencial, são oferecidos os cursos técnicos de Administração e Enfermagem, ambos no turno da noite. Já a modalidade de Ensino à Distância (EaD) conta com os cursos de técnico em Comércio, Secretariado, Guia de Turismo, Transações Imobiliárias e Desenvolvimento de Sistemas, além do curso de Especialização em Gestão de Projetos. Todos os cursos têm início no segundo semestre de 2024.

Ensino profissional e tecnológico

Administradas pelo Centro Paula Souza, as Etecs destacam-se por oferecer ensino técnico gratuito e de qualidade, com foco no mercado de trabalho, posicionando-se entre as escolas públicas mais bem avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) e Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (Pisa).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia