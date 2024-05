Senai Atibaia abre inscrições para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o Núcleo Profissionalizante do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) de Atibaia, está com inscrições abertas para diversos cursos gratuitos de qualificação profissional no município, com certificação Senai.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Unidade Móvel

Essas capacitações acontecerão na Unidade Móvel de Mecânica Industrial do Senai, que estará estacionada no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia (Av. São João, nº 613, Centro, esquina com a Av. Jerônimo de Camargo), de 13 de maio a 13 de agosto.

Sede do Senai

Além disso, em junho serão abertas inscrições para outros cursos, desta vez na sede do Núcleo Profissionalizante Senai (Rua Marcílio Ambrósio de Carvalho – ao lado da Escola Estadual Gabriel da Silva, travessa da Av. São João antes do bairro da Ponte).

PAT

Para mais informações ligue no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) pelo telefone (11) 4412-7011. Confira todos os cursos previstos e se inscreva!

Cursos na Unidade Móvel de Mecânica Industrial do Senai

Auxiliar de Mecânico de Manutenção

Qualificação Profissional 160 horas

Inscrições até 8 de maio pelo link

Período do curso: de 13 de maio a 13 de agosto

Dias: de segunda a sexta-feira

Horário: das 18h às 21h

Local: Unidade Móvel de Mecânica Industrial, que estará estacionada no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade no início do curso e ter concluído o Nível Fundamental

Eletricista Instalador

Qualificação Profissional 160 horas

Inscrições até 8 de maio pelo link

Período do curso: de 13 de maio a 13 de agosto

Dias: de segunda a sexta-feira

Horário: das 13h às 17h

Local: Unidade Móvel de Mecânica Industrial, que estará estacionada no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia

Requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade no início do curso e ter completado a 6ª série/ano do Nível Fundamental

Auxiliar Eletricista

Ficha de Produto 80 horas

Inscrições até 8 de maio pelo link

Período do curso: de 13 de maio a 13 de agosto

Dias: segundas, quartas e sextas-feiras de dias pares

Horário: das 8h às 12h

Local: Unidade Móvel de Mecânica Industrial, que estará estacionada no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia

Requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade no início do curso e ter completado a 6ª série do Nível Fundamental

Auxiliar Eletrônica

Ficha de Produto 80 horas

Inscrições até 8 de maio pelo link

Período do curso: de 13 de maio a 13 de agosto

Dias: terças, quintas e sextas-feiras de dias ímpares

Horário: das 8h às 12h

Local: Unidade Móvel de Mecânica Industrial, que estará estacionada no Fundo Social de Solidariedade de Atibaia

Requisitos: ter no mínimo 14 anos de idade no início do curso e ter completado a 5ª série do Nível Fundamental

‌Cursos na sede do Núcleo Profissionalizante Senai:

Área de Eletroeletrônica

Eletricista Instalador (160h)

Inscrições a partir de 4 de junho no Núcleo Profissionalizante Senai

Período do curso: de 5 de agosto a 4 de dezembro

Dias: segundas, terças e quartas-feiras

Horário: das 19h às 22h

Local do curso: Núcleo Profissionalizante Senai

Requisitos: ter no mínimo 18 anos de idade completos e ter concluído o Ensino Fundamental, além de apresentar cópias do RG e do CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade

Área de Vestuário

Inscrições a partir de 5 de junho no Núcleo Profissionalizante Senai

Local do curso: Núcleo Profissionalizante Senai

Requisitos específicos para cada curso (informações junto ao Senai Atibaia)

Costura de Máquina Reta e Overloque (160h)

Turma 1

Período do curso: de 1º de agosto a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 5 de agosto a 18 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: das 18h às 22h

Costura sob Medida (160h)

Turma 1

Período do curso: de 2 de agosto a 18 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 1º de agosto a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 18h às 22h

Modelagem de Blazer Feminino

Período do curso: de 2 de agosto a 6 de dezembro

Dias: sextas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Modelagem de Camiseta e Agasalho

Período do curso: de 2 de agosto a 13 de dezembro

Dias: sextas-feiras

Horário: das 18h às 21h

Área de Gestão

Inscrições a partir de 6 de junho no Núcleo Profissionalizante Senai

Local do curso: Núcleo Profissionalizante Senai

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade completos e ter concluído o Ensino Fundamental ou estar cursando o Ensino Médio, além de apresentar cópias do RG e do CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade

Assistente de Recursos Humanos (160h)

Período do curso: de 1º de agosto a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 8h às 12h

Auxiliar Administrativo (160h)

Turma 1

Período do curso: de 5 de agosto a 18 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: das 8h às 12h

Turma 2

Período do curso: de 1º de agosto a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Turma 3

Período do curso: de 5 de agosto a 18 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: das 18h às 22h

Área de Logística

Operador de Logística (160h)

Inscrições a partir de 6 de junho no Núcleo Profissionalizante Senai

Local do curso: Núcleo Profissionalizante Senai

Turma 1

Período do curso: de 5 de agosto a 18 de dezembro

Dias: segundas e quartas-feiras

Horário: das 13h às 17h

Turma 2

Período do curso: de 1º de agosto a 17 de dezembro

Dias: terças e quintas-feiras

Horário: das 18h às 22h

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade completos e ter concluído o Ensino Fundamental, além de apresentar cópias do RG e do CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade

Área de Tecnologia da Informação

Informática (60h)

Inscrições a partir de 6 de junho no Núcleo Profissionalizante Senai

Local do curso: Núcleo Profissionalizante Senai

Período do curso: de 2 de agosto a 13 de dezembro

Dias: às sextas-feiras

Turma 1

Horário: das 8h às 11h

Turma 2

Horário: das 13h às 16h

Turma 3

Horário: das 18h às 21h

Requisitos: ter no mínimo 16 anos de idade completos e ter concluído o Ensino Fundamental, além de apresentar cópias do RG e do CPF e comprovantes de endereço e de escolaridade.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia