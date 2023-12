Cursos gratuitos de profissionalização do Senai Atibaia estão com matrículas abertas para 2024

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Educação, e o Núcleo Profissionalizante Senai estão com matrículas abertas para cursos gratuitos de profissionalização com início em 2024. São 12 capacitações nas áreas de vestuário, logística e panificação. Os candidatos devem ter 16 anos completos.

(Imagem Ilustrativa de Lara Gonzalo por Pixabay)

Os cursos com vagas abertas são: Costureiro de Máquina Reta e Overloque (160 horas – 3 turmas); Modelagem de Blazer Feminino sob Medida (72 horas – 1 turma); Costureiro sob Medida (160 horas – 2 turmas); Assistente de Modelagem Industrial de Roupas (160 horas – 1 turma); Modelagem de Camiseta e Agasalho (60 horas – 1 turma); Assistente de Recursos Humanos (160 horas – 3 turmas); Auxiliar Administrativo (160 horas – 1 turma); Rotinas Fiscais e Trabalhistas (60 horas – 1 turma – Ensino Médio); Informática (2 turmas – Ensino Fundamental); Operador de Logística (160 horas – 2 turmas); Inspetor de Qualidade (160 horas – 1 turma); e Confeitaria.

Tanto as inscrições quanto as aulas acontecem na unidade do Senai Atibaia, localizada na Rua Marcilio Ambrósio de Carvalho (ao lado da Escola Estadual Gabriel da Silva), no bairro da Ponte. Mais informações pelo telefone (11) 4411-6830.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia