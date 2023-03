Curso gratuito “Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons” está com inscrições abertas

Estão abertas até 17 de março as inscrições para o curso gratuito em Atibaia “Fabricação de Ovos de Páscoa e Bombons”, oferecido pelo Núcleo de Inclusão Produtiva – iniciativa da Prefeitura, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) – em parceria com o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae).

(Imagem Ilustrativa de PublicDomainPictures por Pixabay)

As inscrições podem ser realizadas pelo WhatsApp (11) 97443-8930 ou presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva (R. Gonçalves Dias, 265, Jd. Cerejeiras), de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 11h ou das 13h30 às 15h30. Terão prioridade as pessoas com mais de 18 anos, inscritas no Cadastro Único, acompanhadas e/ou encaminhadas pelos equipamentos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social.

O curso acontecerá do dia 30 de março até 10 de abril deste ano, com opção de escolha entre o período da manhã, das 8h às 12h, ou da tarde, das 13h às 17h.

Coordenado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, o Núcleo de Inclusão Produtiva é voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade social, oferecendo uma série de atividades que buscam favorecer a inclusão por meio do trabalho – via emprego formal, empreendedorismo ou projetos de economia solidária – e incentivar a geração de renda de forma digna e estável.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia