Curso gratuito de inspetor de qualidade está com inscrições abertas em Atibaia

Estão abertas até o próximo dia 18 de março, às 12h, as inscrições para o curso de inspetor de qualidade, promovido pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com o SENAI Bragança Paulista.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

O curso

As atividades serão realizadas no espaço do PAT Atibaia (Rua Dr. Joviano Alvim, nº 112, Alvinópolis), durante o período da manhã, das 8h às 11h, todas as terças e quintas-feiras, a partir do dia 26 de março e até 3 de outubro deste ano. O interessado deve ter assiduidade de 80% para alcançar a certificação do SENAI e ser considerado apto para seguir a carreira.

Inscrições

As matrículas devem ser realizadas pelo e-mail pat.vagas@atibaia.sp.gov.br , com o assunto “ INSPETOR DE QUALIDADE”. Os interessados devem enviar foto dos seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de endereço e, especialmente, um número de telefone para contato. Nos casos de alunos menores de idade, também é necessário encaminhar, para o mesmo e-mail, foto do RG e do CPF do responsável.

Quem preferir também pode realizar inscrição de forma presencial no PAT, porém o procedimento será o mesmo: apresentar os documentos já citados para emissão de cópias objetivando a efetivação da matrícula.

Oportunidades

O curso é uma grande oportunidade para iniciar uma carreira industrial de forma gratuita, representando um período de investimento para construir uma profissão muito rentável e requerida no mercado. Os alunos que tiverem bom desempenho no curso, que faz parte de uma trilha de formação e crescimento na carreira industrial, terão grandes possibilidades de serem absorvidos pelas indústrias.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia