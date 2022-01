Bragança Paulista oferece 800 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos

A Prefeitura de Bragança Paulista está com vagas abertas para 870 vagas para cursos profissionalizantes gratuitos. São 58 opções de cursos, disponibilizados pelo Fundo Social de Solidariedade, através do programa de capacitação.

Os cursos são nas áreas de estética e beleza, gastronomia, artesanato, idiomas, música e arte.

Maquiagem é uma das opções de curso (Imagem Ilustrativa)

As inscrições vão até o dia 18 de fevereiro, e devem ser feitas pelo site da prefeitura, na sede do Fundo Social, na Rua Dr. Freitas 385, Bairro do Matadouro, ou pelo telefone (11) 4035-0010. As vagas são limitadas.

As aulas devem iniciar no mês de março, segundo previsto pelo cronograma da prefeitura. A duração varia de acordo com o curso escolhido.

Confira a lista de cursos disponíveis

Agente de Turismo;

Alongamento de unha;

Aproveitamento e reaproveitamento consciente de alimentos;

Artesanato reciclagem em jeans, acessórios e bijouterias;

Artesanato com pedrarias;

Artesanato de pano e costura criativa;

Artesanato flores & acessórios;

Artesanato flores em feltro;

Arteterapia;

Aula de dança Jazz Dance;

Ballet;

Barbearia;

Bordado #Eu que fiz;

Cabeleireiro;

Capoeira;

Churrasqueiro;

Confeitaria;

Consultoria na elaboração e atividades relacionadas à defesa da mulher;

Conversação em inglês;

Coquetelaria;

Corte e costura;

Cozinha caipira;

Cozinha prática;

Crochê;

Customização de bolsa de palha de milho;

Dança de salão;

Decupagem;

Defesa pessoal para mulheres;

Defumação de carnes;

Depilação;

Design de sobrancelha;

Do Lixo ao Luxo #Eu que fiz;

Embelezamento das unhas- módulos 1 e 2;

Empreendedorismo descomplicado para iniciantes;

Informática para todos;

Inserção no mercado de trabalho para mulheres;

Manicure e pedicure;

Maquiagem;

Massagem;

Massoterapia;

Mosaico;

Natal Artesanal;

Oficina de circos aéreos;

Penteado;

Pintura em tecido;

Pintura em tela;

Recolocação no mercado de trabalho para mulheres;

Robótica Maker;

Teatro;

Técnica e prática de doces caseiros e festas;

Técnica e prática de panificação;

Técnica e prática de salgados e salgados veganos;

Técnica coiffure e tranças;

Técnicas de vendas e parcerias;

Tratador de piscinas;

Tricô;

Viola Caipira;

Violão.

Fonte: G1.globo.com