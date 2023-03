Estão abertas as inscrições para o curso gratuito de Crochê em Atibaia

Estão abertas as inscrições para o curso de Crochê oferecido gratuitamente pela Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura. As inscrições podem ser feitas de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, no Espaço Cultural Greca, localizado na rua Adolfo André, nº 2080 – Vila Neto (ao lado do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Atibaia), até 3 de abril. Para efetuar a matrícula, basta apresentar o RG no momento da inscrição.

(Imagem Ilustrativa de Kelly Sikkema por Unsplash)

O curso terá duração de 4 meses e será oferecido para iniciantes, a partir de terça-feira, 4 de abril. Os alunos deverão escolher entre as terças, quartas e quintas para participar das aulas, nos horários das 9h às 11h ou das 13h às 15h.

O principal objetivo do curso de artesanato é promover interação social e oferecer aos alunos chances para desenvolver técnicas fundamentais e adquirir habilidades nesta área, além de garantir versatilidade, vantagens terapêuticas e baixo custo de produção.

O artesanato, além de ser um hobby para relaxar e passar o tempo, pode trazer benefícios financeiros. É possível fazer diversas peças para decorar a casa, entre outros locais, com tapetes, cortinas, almofadas, colchas e outros. Mais informações podem ser obtidas por telefone: (11) 4412-3233 ou no e-mail cultura@atibaia.sp.gov.br.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia