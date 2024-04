De Olho nos Rios promove oficina sobre a flora para jovens do ECOA de Bragança

Para disseminar o conhecimento e o debate sobre a importância da flora para todos os seres que compõem nosso ecossistema, o Projeto De Olho nos Rios esteve mais uma vez no Espaço de Convivência e Aprendizado (ECOA) de Bragança Paulista, no último dia 16, durante o quarto encontro com os jovens da Conexão ‘De Olho no Tanque do Moinho’.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

Dessa vez, foi realizada a oficina ‘Diversidade da Flora Brasileira’, em que a equipe do projeto promoveu um momento de reflexão sobre todos os benefícios que as plantas nativas trazem para a biodiversidade.

Posteriormente, também aconeceu uma atividade prática de educação ambiental com a oficina de semeadura, quando os participantes tiveram a experiência de colocar as mãos na terra para semear árvores frutíferas.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar