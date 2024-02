Equipe do De Olho nos Rios faz visita técnica em propriedade rural de Atibaia

O Projeto De Olho nos Rios, em parceria com a Cati de Atibaia, realizou uma visita técnica em uma propriedade rural do município para demarcar as áreas para a implantação das bacias de captação de água da chuva, visando contribuir para a redução da erosão do solo e proporcionar a recarga do lençol freático..

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“Esse planejamento é fundamental para que as bacias cumpram essa função com efetividade, melhorando as condições ambientais através da reestruturação hídrica das propriedades rurais”, pontua Raul Colagrande, biólogo e integrante do Projeto.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Associação Mata Ciliar