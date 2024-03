Projeto De Olho nos Rios realiza oficina para alunos da rede pública de Atibaia

Promovendo a educação ambiental em Atibaia, a equipe do De Olho nos Rios realizou a oficina de ‘Análise de Paisagem’, na segunda-feira (11), para os alunos do primeiro ao quinto ano, entre 7 e 10 anos, da Escola Municipal Professora Serafina Luca Cherfen, em outra ótima oportunidade de instigar o olhar crítico e ambiental sobre os locais que presenciam no cotidiano.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“A escola se encontra próxima de áreas de mata e isso ficou evidente durante a oficina, pois muitos alunos se mostraram cientes dos problemas que nosso meio ambiente vive e partiu deles algumas ideias de ações práticas para melhorar, como remover os lixos e plantar mais árvores. Foram muito participativos, um dia proveitoso”, comenta Lucicleide Souza Barbosa, integrante do Projeto.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar