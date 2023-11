De Olho nos Rios promove atividade prática para alunos da educação municipal de Atibaia

Em mais um encontro com o grupo “De Olho na Natureza”, dos alunos do quarto ano do Centro Integrado de Educação Municipal (CIEM) 2, de Atibaia, para continuar a formação de agentes ambientais, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu um dia de atividade prática com a oficina de “Análise de Paisagem”, realizado na área de ocorrência do Córrego do Onofre, ao lado da escola.

(Foto: Divulgação)

“Este ribeirão é um tributário do rio Atibaia e muitas crianças que moram ao redor da escola têm acesso diário a esse rio. Então, fizemos a análise da paisagem em três locais diferentes, em que os alunos foram dando notas para cada ponto, considerando todas as questões ambientais envolvidas, negativas e positivas, e desenvolvendo um olhar crítico para a realidade em que estão inseridas”, explica Raul Colagrande, biólogo e educador ambiental do Projeto.

De volta à sala de aula, os alunos apresentaram as notas e discutiram sobre o que viram. No final, receberam certificados e uma carteirinha simbólica de ‘Guardiões do Ribeirão Onofre’, além de também fazerem um juramento como guardiões do rio, para que possam levar o projeto adiante.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a @petrobras que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar