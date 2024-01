De Olho nos Rios promove oficina e plantio de mudas nativas em Bragança Paulista

A equipe do Projeto De Olho nos Rios esteve em Bragança Paulista, na semana passada, para realizar uma oficina de capacitação ambiental no Instituto de Equoterapia da ‘Conexão Equestre’. A ação teve o objetivo de engajar e orientar tecnicamente os funcionários e colaboradores do instituto em práticas conservacionistas de restauração florestal, tendo a parte prática com o plantio de 30 mudas de árvores nativas no local, para aumentar a qualidade e a quantidade da biodiversidade regional.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Associação Mata Ciliar