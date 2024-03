Zona rural de Atibaia recebe plano de requalificação hidrológica do Projeto De Olho nos Rios

Promover a reconversão produtiva de comunidades rurais através da implantação de módulos agroflorestais é uma das ações do Projeto De Olho nos Rios, que tem ganhado novos adeptos nas áreas de atuação. Desta vez, a equipe participou da implantação de uma agrofloresta em Atibaia, em parceria com o Sítio Bom Plantador, onde uma ampla diversidade de espécies de árvores nativas deu início ao enriquecimento ambiental de uma área que, em breve, será consorciada com outros cultivos agrícolas.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

A propriedade, que já trabalha com espaço educativo, agora ganha mais um modelo para disseminar conhecimentos agroecológicos como alternativa de geração de renda para as comunidades locais. Além da agrofloresta, o Projeto De Olho nos Rios também está realizando a implantação de bacias de captação de água de chuva nesta propriedade, dentro de um conceito de requalificação hidrológica, visando contribuir para a conservação do solo, a infiltração da água, o abastecimento do lençol freático e, consequentemente, a perpetuação da biodiversidade local.

O plano de requalificação do De Olho nos Rios consiste em introduzir diversos tipos de bacias de captação, com o intuito de eliminar processos erosivos em estradas, promover recarga hídrica da propriedade e formar “ilhas de biodiversidade”, servindo como fonte de hidratação para a fauna e a flora.

Tais ações em prol da preservação de nossos recursos hídricos e do meio ambiente regional, só ocorreu graças à parceria com a Cati Atibaia e com o Sítio Bom Plantador.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar