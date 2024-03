No Dia Mundial da Água, De Olho nos Rios promove atividade em Bragança Paulista

Em comemoração ao Dia Mundial da Água, na última sexta-feira (22), o Projeto De Olho nos Rios realizou uma atividade de educação ambiental para cerca de 80 alunos do Colégio Santa Bárbara, em Bragança Paulista, sendo feito uma roda de conversa sobre a importância da água em nosso dia a dia e para a biodiversidade em geral, além das problemáticas que envolvem este recurso natural, como sua escassez devido desperdício e a devastação de matas ciliares ao redor dos cursos d’água. Um curto momento com os jovens, mas necessário para instigar a conscientização das próximas gerações.

(Foto: Divulgação / De Olho nos Rios)

“Depois da nossa conversa, aplicamos uma atividade prática de educação ambiental com o jogo de tabuleiro do lobo-guará, que simula o caminho que o animal faria ao longo dos rios. Dentro disso, continuamos discutindo os diversos problemas que a fauna silvestre enfrenta por conta da falta e da poluição da água”, conta Aline Guerrera, bióloga e educadora ambiental do Projeto.

De Olho nos Rios

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras, através do programa Petrobras Socioambiental, que incentiva a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre, visando a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar