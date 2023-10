De Olho nos Rios promove oficina de semeadura em três escolas de Bom Jesus dos Perdões

Fortalecendo os projetos de educação ambiental nas instituições de ensino, para aumentar a conscientização das próximas gerações em relação à proteção da nossa biodiversidade, a equipe do Projeto De Olho nos Rios promoveu, durante dois dias, oficinas de semeadura em três escolas municipais de Bom Jesus dos Perdões. Além disso, também foi realizado, junto com os alunos, o plantio de mudas nativas para celebrar o Dia da Árvore de 2023.

(Foto: Divulgação Associação Mata Ciliar)

Cerca de 700 crianças, entre as instituições EMEF Prof. Sérgio Gonçalves Viana, EMEF Profª. Maria Tereza Ramos de Azevedo e EMEIEF Nossa Senhora Aparecida, tiveram a oportunidade de aprender e ensinar sobre a realidade ambiental da região em que estão inseridas, proporcionando um rico momento de trocas com a equipe do Projeto.

“Muitos alunos são de zonas rurais do município, sendo filhos de pais produtores, e já tinham contato com a questão da semeadura, do cultivo e do reconhecimento de árvores. Nas escolas, apresentamos o processo da produção de mudas em viveiro e realizamos a distribuição de mudas para as crianças levarem para casa”, comenta Raul Colagrande, biólogo e educador ambiental do Projeto.

O Projeto De Olho nos Rios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a Petrobras que visa a promoção da participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, incentivando a adoção de práticas para a recuperação de áreas degradadas e conservação de áreas naturais, como fontes de sequestro de carbono e proteção da fauna silvestre.

O Projeto atua nos 12 municípios que abrangem as bacias dos Rios Atibaia e Jaguari: Artur Nogueira, Cosmópolis, Paulínia, Campinas, Valinhos, Itatiba, Jarinu, Tuiuti, Bragança Paulista, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões e Nazaré Paulista.

Fonte: Assessoria de Imprensa Associação Mata Ciliar