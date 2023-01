Associação Aticurando promove Curso de Palhaço Voluntário em Atibaia

O mês de janeiro, que é dedicado à conscientização sobre a importância de construirmos nossa Saúde Mental, foi o escolhido para marcar o lançamento do Curso de Palhaço Voluntário da Associação Aticurando, que contará com aulas práticas, palestras e estágios. O curso tem como objetivo formar novos voluntários da saúde e da cultura que colaborem com o fortalecimento da saúde mental da comunidade através da cultura de paz e da saúde humanizada.

O curso acontecerá no terceiro sábado de cada mês, das 9h às 17h, tendo a participação de profissionais voluntários experientes em suas áreas de atuação. O conteúdo programático inclui: técnicas de improviso, construção do personagem, expressão corporal, musicalização, voluntariado, cotidiano hospitalar e asilar, autoconhecimento, comunicação e ética, palhaço na saúde e na cultura, linguagem circense. Ao final do curso o aluno estará apto a integrar o grupo Coraçãolhaços, grupo de palhaçaria voluntária da Associação. Só receberá certificado de conclusão e poderá participar das ações voluntárias o aluno que cumprir a carga horária de 80h que envolve aulas, palestras e estágios.

“A alegria cura! O amor transforma! Estou muito feliz de ter sido convidada a dividir minha vivência com o novos alunos e futuros palhaços”, Dra. Maricota Filomena, palhaça asilar.

Paralelamente ao lançamento do Curso, a Associação está lançando o “Cubobomágico do Tempo”, um calendário de mesa especial, distribuído gratuitamente, feito em parceria com as empresas Preço Medicamentos, Believe You, 2º Tabelionato de Notas e Protestos de Atibaia, Yázigi Atibaia, Ivens, Câmara De Mediação de Atibaia, Desperta – Consciência Sistêmica.

“Sempre falo para meu paciente: Você precisa encontrar um tempo para ficar “de bobeira”, tirar as “minhocas” da cabeça e deixar de lado os “sapos” que engoliu! O tempo a gente que faz. O Cubobomágico do Tempo vai ajudar na organização”, Dra. Led Laura, Palhaça Hospitalar.

Associação Aticurando

A Aticurando nasceu na cidade de Atibaia em 2019. Desenvolve ações voluntárias culturais e sociais. Em 2020 recebeu o título de utilidade pública pelos trabalhos relevantes à comunidade. Este título trouxe reconhecimento ao projeto Coraçãolhaços, de palhaçaria voluntária, composto por palhaços culturais e da saúde, que atua em asilos, escolas, casas de repouso, hospitais, postos de saúde e nas redes sociais.

Serviço:

Formação de Palhaço Voluntário

Inscrições até o dia 28 de fevereiro, pelo Instagram @aticurando.

Início: 18 de março, das 9h às 17h.

Inscrição / taxa única: R$ 30,00 (destinado a pagar despesas da implantação do curso)

