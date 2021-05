Cursos gratuitos de capacitação técnica e empreendedora estão com inscrições abertas

Aos que buscam capacitação técnica e empreendedora, a Prefeitura de Atibaia e o Sebrae, em parceria com o Senai, estão oferecendo cursos gratuitos para os próximos meses que vão abordar assuntos que possibilitam uma iniciação rápida nas atividades escolhidas. Os temas dos cursos são Técnicas para impermeabilização de estruturas, Aprenda a fabricar pães e salgados fitness e Aprenda a fabricar cupcakes e bolos caseiros.

Curso sobre cupcakes e bolos caseiros acontecerá de 7 de junho a 16 de junho e de 29 de julho a 13 de outubro (Imagem Ilustrativa: Free-Photos / Pixabay)

As inscrições podem ser feitas no Sebrae Aqui Atibaia (Rua Castro Fafe, 295 – Centro). As vagas são limitadas e por ordem de chegada. As aulas são realizadas no Núcleo Profissionalizante Senai de Atibaia (Rua Marcilio Ambrosio de Camargo s/n – Jd. Roseli).

O curso sobre impermeabilização de estruturas ocorrerá de 31 de maio a 23 de junho, de segunda, terça e quarta, em dois horários: das 13h às 17h ou das 18h às 22h. A capacitação para fabricação de pães e salgados fitness será de 15 de junho a 23 de junho, de segunda a quinta, com duas opções de horário: das 13h às 17h e das 18h às 22h. Outras turmas farão esse curso de 19 de julho a 5 de agosto, também de segunda a quinta, das 8h às 13h e das 13h às 17h. Já o curso sobre cupcakes e bolos caseiros acontecerá de 7 de junho a 16 de junho e depois de 29 de julho a 13 de outubro, de segunda a quinta, das 13h às 17h e das 18h às 22h.

Estes programas de capacitação representam uma oportunidade interessante para o desenvolvimento profissional e uma alternativa para que o empreendedor possa abrir ou ampliar o seu negócio, especialmente neste momento difícil que estamos vivendo, por causa da pandemia e seus efeitos avassaladores na atividade econômica.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia