Assistência Social de Atibaia promove Oficina de Café da Manhã Saudável e Sustentável

A partir desta segunda-feira (31) estão abertas as inscrições para a Oficina de Café da Manhã Saudável e Sustentável, que é gratuita e faz parte do Núcleo de Inclusão Produtiva, da Prefeitura de Atibaia. As inscrições são presenciais, até o dia 04/11, de segunda a sexta, das 9h às 10h30 e das 14h às 16h, no Núcleo de Inclusão Produtiva (R. Gonçalves Dias, 265, Jd. Cerejeiras).

São 12 vagas (manhã e tarde), nos dias 08/11 e 25/11 (podendo se inscrever em apenas um período e uma data). Para participar é preciso ter mais de 18 anos. A prioridade é para pessoas inscritas no Cadastro Único, acompanhadas e/ou encaminhadas pelos CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social), CRM (Centro de Referência da Mulher), Centro Pop ou Departamento de Segurança Alimentar e Nutricional.

(Imagem Ilustrativa de Marcelo Loppes por Pixabay)

A oficina buscará incentivar a alimentação saudável, o aproveitamento integral dos alimentos, o empreendedorismo e a geração de renda. A ideia é ensinar a aproveitar integralmente os alimentos, valorizando como ingredientes e fontes de nutrientes as cascas, talos e sementes que usualmente são descartados.

O Núcleo de Inclusão Produtiva oferece cursos voltados a culinária e corte e costura, tendo como objetivo a formação de pessoas de baixa renda, podendo, assim, descobrir suas potencialidades e habilidades nas áreas de interesse profissional, além de contribuir para a motivação, autoestima, possibilitando o aumento da renda familiar e autonomia. Mais informações pelo celular/WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia