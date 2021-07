Prefeitura e SEBRAE anunciam cursos gratuitos para comércio e varejo de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, em parceria com o SEBRAE, está promovendo um programa estruturado de capacitação aos donos de comércios varejistas do município, com cursos gratuitos disponíveis. Na próxima segunda-feira, 5 de julho, às 19h, será ministrado o curso de Gestão Financeira; já no dia 12 de julho, também às 19h, será a vez do curso sobre Marketing Digital.

(Imagem Ilustrativa: Pexels / Pixabay)

Por se tratar de uma trilha de aprendizagem, é necessário participar de todas as ações do programa para concluí-lo. Ele inclui consultoria individual e vitrinismo e tem como principais objetivos o aumento do faturamento e a redução de custos. Para realizar a inscrição basta entrar em contato pelo WhatsApp (11) 2475-6615.

Mais informações no SEBRAE AQUI ATIBAIA:

R. Castro Fafe, nº 295, Centro – (11) 4414-7800, opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia