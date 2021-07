Cultura abre inscrições para curso de capacitação sobre leis de incentivo

Estão abertas as inscrições para o curso de capacitação sobre leis de incentivo que será oferecido gratuitamente pela Secretaria Municipal de Cultura. Voltado aos profissionais do setor, o curso será on-line e pretende apresentar as diversas etapas de elaboração de um projeto cultural como orçamento e documentos obrigatórios, as principais regras e o funcionamento das leis de incentivo no Brasil, habilitando os participantes a captar recursos para seus projetos via editais e leis de incentivo à Cultura.

Os interessados devem se inscrever até o dia 25 de julho pelo formulário disponível no endereço: https://forms.gle/WaB8mfSMBMR4kwep6 . Dividido em 4 módulos, o curso começa no dia 26 de julho e os inscritos receberão por e-mail o link para participar. As aulas acontecerão virtualmente, sempre às segundas-feiras, das 19h às 21h, e a primeira – “Como elaborar projetos culturais passo a passo” – trata do planejamento e elaboração de projetos culturais, abordando temas como estudo de viabilidade e redação para diferentes focos do mercado, com dicas práticas e ferramentas que pretendem auxiliar produtores e gestores culturais a formular propostas que possam ser viabilizadas via leis de incentivo, patrocínio e até mesmo empreendimentos criativos.

As demais aulas – que acontecem nos dias 2, 9 e 16 de agosto – abordarão conteúdos como a captação de recursos para organizações sociais, programas socioculturais e projetos em diversas áreas do conhecimento, o funcionamento das leis de incentivo mais utilizadas no país, fundamentos de gestão e marketing para projetos culturais, ferramentas de gestão e avaliação aplicadas ao gerenciamento de ações, eventos e programas culturais. A capacitação contará com aulas específicas para explicar a principal legislação de incentivo federal, a lei Rouanet, e na terça-feira seguinte à última aula do curso, dia 17 de agosto, haverá um plantão de dúvidas.

O curso será ministrado por Antonieta Jorge Dertkigil e Elke Rezende – profissionais de Relações Públicas com ampla experiência em comissões de avaliação e parecer, gestão e desenvolvimento de projetos, inclusive na iniciativa privada – e integra as medidas adotadas pela Administração Municipal para apoiar os profissionais do setor cultural da cidade, fortemente afetado pelas medidas restritivas de combate à pandemia de Covid-19.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia