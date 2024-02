Curso gratuito de capacitação para mulheres está com inscrições abertas em Atibaia

O Coletivo Promotoras Legais Populares (PLP) Maria Carolina de Jesus está com inscrições abertas para mais uma edição do seu curso gratuito de capacitação voltado para mulheres. O curso terá início em 5 de março, com encontros programados para as terças-feiras, de março a outubro, das 18h30 às 21h30, na Escola Major Juvenal Alvim.

(Imagem Ilustrativa: Miguel Bruna por Unsplash)

Inscrições

As inscrições já estão disponíveis e podem ser realizadas por meio de formulário on-line no link Inscrições PLP. A participação no curso é totalmente gratuita, sendo uma excelente oportunidade para mulheres que buscam adquirir conhecimento e ferramentas para atuarem como agentes de transformação em suas comunidades.

Conteúdo do curso

O programa abrange diversas temáticas essenciais para a formação das participantes, incluindo ampliação e fortalecimento do conhecimento dos direitos das mulheres; caminhos de acesso à justiça e rede de apoio; combate à discriminação e opressão; e luta pelo efetivo reconhecimento da mulher como sujeito de direitos.

Objetivo

O curso tem como principal objetivo capacitar mulheres sobre seus direitos, visando transformá-las em lideranças comunitárias engajadas na defesa da igualdade e da justiça. A iniciativa é destinada a todas as mulheres interessadas em ampliar seu conhecimento sobre seus direitos e contribuir para uma sociedade mais justa e igualitária.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia