CATEC abre 700 vagas para cursos de tecnologia em Bragança Paulista

A prefeitura de Bragança Paulista, em conjunto com a Faculdade de Tecnologia (FATEC), está com 700 vagas abertas para cursos online do Centro de Acesso às Tecnologias e Inclusão Digital (CATEC).

Os interessados devem acessar o site da prefeitura e preencher o formulário do curso escolhido. Ao todo, são oferecidos sete cursos para crianças, jovens e adultos. São 100 vagas para cada curso e as inscrições seguem abertas até o dia 11 de setembro.

Fatec Bragança Paulista (Foto: Centro Paula Souza)

As oportunidades estão divididas em sete cursos diferentes, são eles:

CATEC Kids

Início: 11/09

Aulas: segundas e quartas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30

Faixa etária: 9 a 12 anos

Editor de Planilhas Avançado

Início: 12/09

Aulas: terças e quintas-feiras

Horário: das 9h30 às 10h30

Idade mínima: 12 anos

Tecnologia para Apoio ao Comércio (Turma 1)

Início: 15/09

Aulas: sextas-feiras

Horário: das 11h às 12h

Idade mínima: 18 anos

Tecnologia para Apoio ao Comércio (Turma 2)

Início: 12/09

Aulas: terças e quintas-feiras

Horário: das 13h30 às 14h30

Idade mínima: 18 anos

CATEC Jovem

Início: 11/09

Aulas: segundas e quartas-feiras

Horário: das 13h30 às 14h30

Idade mínima: 12 anos

Programação Scratch

Início: 15/09

Aulas: sextas-feiras

Horário: das 13h30 às 14h30

Idade mínima: 9 anos

Editor de Imagens

Início: 11/09

Aulas: segundas e quartas-feiras

Horário: das 11h às 12h

Idade mínima: 12 anos

Fonte: G1.globo.com