Atibaia está com inscrições abertas para os cursos de viola caipira e de fuxico

Estão abertas as inscrições para mais uma edição dos cursos gratuitos de viola caipira e de fuxico em Atibaia. Ambos contam com apoio da Prefeitura e têm previsão de início em 5 de fevereiro, mas enquanto as aulas de viola caipira serão realizadas na Casa de Cultura Jandyra Massoni, as de fuxico acontecerão no Espaço Cultural Greca.

Viola Caipira

O curso de viola caipira é do grupo Raízes de Atibaia e as aulas serão ministradas pelo regente Rafael Cardoso às segundas-feiras. São duas turmas – uma às 19h e a outra às 20h, e a ficha de inscrição está disponível no link: bit.ly/ViolaCaipiraAtibaia .

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Com vagas limitadas, o curso não tem idade predeterminada e nem exige conhecimento prévio sobre o instrumento. Nos primeiros encontros, o aluno poderá utilizar as violas do grupo Raízes durante a aula, mas é indicado adquirir instrumento próprio para aprofundar os estudos e intensificar o aprendizado em casa.

As aulas estão divididas em dois módulos, um por semestre, e após três faltas não justificadas o aluno é automaticamente desligado. A ideia é percorrer diversos ritmos do cancioneiro de viola caipira, como toada, querumana, cururu e guarânia, ensinando os movimentos básicos, acordes, técnicas e escalas.

O endereço da Casa de Cultura Jandira Massoni é Praça Aprígio de Toledo, nº 130, Centro, andar superior da Biblioteca Pública, ao lado do estacionamento do Mercado Municipal. Para conhecer o trabalho do Raízes de Atibaia e saber mais sobre o curso, acesse o perfil do grupo no Facebook, no Instagram ou no YouTube.

Fuxico & Arte

Uma técnica artesanal bastante popular e tradicional no Brasil, o curso de fuxico também está com inscrições abertas. Quem quiser aprender a arte das pequenas trouxas de pano em formato de flor deve se inscrever diretamente no próprio local do curso, o Espaço Cultural Greca, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. O espaço está localizado na Rua Adolfo André, nº 2080, Vila dos Netos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Voltadas a alunos iniciantes, sem experiência nas artes manuais, as aulas serão às terças, quartas e quintas-feiras, em dois horários: das 9h às 11h e das 14h às 16h. O curso terá duração de 4 meses e está organizado em módulos semanais.

História dessa arte

A arte feita de retalhos e sobras de tecido remonta ao período colonial e, na mais famosa dentre as diversas narrativas sobre a origem do seu nome, as mulheres que se reuniam para realizar esse trabalho coletivo costuravam não apenas as coloridas flores de tecido, mas também teciam intrincadas tramas com suas histórias e experiências, fofocas e mexericos.

Além de terapêutico, o artesanato que associa o fazer e o falar também pode se tornar fonte de renda, permitindo criar roupas, bolsas, colchas, almofadas e outras peças somente com um punhado de retalhos e muita criatividade. Cada vez mais valorizada, a técnica tem ganhado espaços sofisticados, aparecendo frequentemente nas passarelas e criações do mundo da moda com sua variedade de cores e formas.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia