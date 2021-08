Cursos gratuitos de confeitaria, cupcakes e bolos estão com inscrições abertas

Cursos do Sebrae sobre Fabricação de Produtos de Confeitaria e Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros ocorrem nos próximos meses.

São dois cursos gratuitos oferecidos a partir do final de agosto, com turmas até novembro: Fabricação de Produtos de Confeitaria e Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros. As matrículas estão abertas e podem ser realizadas no SEBRAE AQUI ATIBAIA: R. Castro Fafe, nº 295, Centro. As aulas serão presenciais no Núcleo Profissionalizante SENAI de Atibaia, localizado na Rua Marcilio Ambrosio de Carvalho s/n – Jd. Roseli.

(Imagem Ilustrativa: Aline Ponce por Pixabay)

O curso de Fabricação de Produtos de Confeitaria terá três turmas, nos períodos de 31 de agosto a 22 de setembro, 18 de outubro a 9 de novembro e 10 de novembro a 1 de dezembro. As aulas ocorrem de segunda a quinta-feira e são oferecidas em dois horários: das 13h às 17h ou das 18h às 22h. Já o curso Fabricação de Cupcakes e Bolos Caseiros será realizado de 29 de setembro a 13 de outubro, também de segunda a quinta-feira em dois períodos: das 13h às 17h ou das 18h às 22h.

Os cursos do Sebrae “Empreenda Rápido” fazem parte do Plano de Desenvolvimento Local (PDL), assinado pela Prefeitura de Atibaia no começo de abril, a fim de potencializar os trabalhos já existentes e avançar em novos projetos de capacitação e promoção do desenvolvimento econômico, abrangendo uma ampla gama de setores na cidade. O investimento do Sebrae em Atibaia soma cerca de R$ 609 mil no ano de 2021, podendo ser elevado para ampliar ainda mais o número de projetos no município.

Mais informações SEBRAE AQUI ATIBAIA:

R. Castro Fafe, nº 295, Centro – (11) 4414-7800, opção 08 ou (11) 94120-3804 – sebraeaquiatibaia@gmail.com

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia