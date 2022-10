Startup de educação e consultoria ligada à Unicamp oferece curso gratuito sobre gestão de conflitos

Uma startup de consultoria e educação ligada à Unicamp recebe até 30 de outubro as inscrições para um curso gratuito sobre gestão de conflitos. A FM2S Educação e Consultoria fica no parque científico e tecnológico da universidade estadual, e as inscrições podem ser feitas pelo site oficial.

(Imagem Ilustrativa: fancycrave1 por Pixabay)

O curso reúne conceitos e ferramentas que possibilitam uma gestão efetiva dos conflitos, e ensina a transformá-los em oportunidades para melhorar os relacionamentos profissionais e a gerenciar divergências entre colaboradores, com foco em resultados positivos.

Para complementar o processo de aprendizado, um estudo de caso é apresentado para que o aluno identifique o que aprendeu na prática e, assim, desenvolva as habilidades sociais no ambiente profissional. Os participantes recebem certificados após o fim do curso.

Serviço

Curso online de ‘gestão de conflitos’

Inscrições: até 30 de outubro, por meio do site

Quanto: gratuito

Informações: através do telefone (19) 99132-0984, ou então no site da FM2S

Fonte: G1.globo.com